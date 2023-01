Fique atento aos prazos e datas para pagamento do IPVA e licenciamento em 2023

Centro de Campo Grande / Saul Schramm/Arquivo

Os condutores de Mato Grosso do Sul já têm os prazos e datas definidos para pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e licenciamento dos veículos. Os calendários já foram publicados pelo Governo do Estado.

No caso do IPVA o pagamento à vista pode ser feito até o dia 31 de janeiro (com 15% de desconto) assim como a primeira parcela, caso o proprietário do veículo prefira pagar em cinco vezes. Os demais débitos devem ser feitos em 28 de fevereiro, 31 de março, 28 de abril e 31 de maio.

Quem não recebeu o boleto em casa, pode já adiantar e imprimir sua segunda via pelo canal de autoatendimento do IPVA na internet: http://www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva/.

O calendário anual de licenciamento também já foi divulgado. Para as placas de final 1 e 2 o vencimento será até o último dia útil de abril. Já a placa final 3 (maio), final 4 e 5 (junho), 6 (julho), 7 e 8 (agosto), 9 (setembro) e 0 (outubro).

O licenciamento é como se fosse uma autorização para que o veículo continue e trafegar pelas ruas e estradas livremente.

O documento é obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que for solicitado, para não sofrer as penalidades previstas em lei.