Fiscais do Imasul e policiais militares ambientais participam de capacitação de segurança

O curso é ministrado por profissionais de empresa particular contratada pelo Imasul / Assessoria/ Divulgação

Fiscais do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e policiais militares ambientais participam de curso de Segurança do Trabalho nos dias 5, 6 e 7 de julho. O curso é ministrado por profissionais de empresa particular contratada pelo Imasul, no auditório da PMA, e consiste em atividades teóricas e práticas totalizando 24 horas de aula.

O objetivo é capacitar os profissionais do Imasul e da PMA para se anteciparem a situações que possam colocar em risco sua integridade física, no exercício das atividades de fiscalização ambiental.

“Eles são orientados sobre os equipamentos de proteção adequados para cada situação, técnicas de primeiros socorros, os cuidados que precisam tomar ao percorrer áreas remotas, terrenos irregulares, como agir e se portar nessas situações, e as informações que devem pedir às empresas quanto aos riscos presentes antes de executarem a fiscalização”, explicou o engenheiro de Segurança do Trabalho Paulo Sérgio Benites Monteiro, responsável técnico pelo curso.

No exercício das atividades de fiscalização ambiental os servidores do Imasul e da PMA fazem inspeções em empreendimentos industriais, agropastoris, percorrem áreas de matas passíveis de licenciamento de supressão vegetal, instalações elétricas e hidráulicas, uma série de estruturas e situações que podem oferecer riscos à integridade física. “Por essa razão, a diretoria do Imasul entendeu necessário oferecer esse curso de capacitação para minimizar os riscos dos servidores”, explicou o diretor de Fiscalização do Imasul, Luiz Mario Ferreira.