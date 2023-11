Focos de incêndio no Pantanal em 2023 supera em três vezes o total do ano passado

Governo de MS

Com 3.483 focos de incêndio registrados no Pantanal até agora, o número supera em quase três vezes o total do ano passado até a mesma data.

Conforme o Campo Grande News, dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) revelam que até 11 de novembro de 2022, o bioma havia sido vítima de 1.254 focos, menor valor da série histórica desde 1998.

Ainda pelos dados do instituto, os casos começaram a se alastrar a partir da segunda quinzena de outubro, atingindo o ápice entre 30 de outubro e 5 de novembro, quando foram registrados 875 focos. Nesta semana, já foram identificados por satélite 720 incêndios.

Mato Grosso do Sul, assim como boa parte do Brasil tem enfrentado ondas de calor com temperaturas até 5 graus acima da média para o período. Ontem, por exemplo, o estado teve máxima de 42ºC em Porto Murtinho.