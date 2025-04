Força Nacional e Corpo de Bombeiros reforçam parceira para combate ao fogo no Pantanal

Cabo Samya, CBMS

A cooperação estratégica entre o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) e a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) se mantém para reforçar as ações da Operação Pantanal 2025, voltada à prevenção e combate aos incêndios florestais no Estado.

Na segunda-feira (28), representantes da FNSP estiveram em Campo Grande para uma reunião com o subcomandante-geral do CBMMS, coronel Adriano Noleto Rampazo, e com o subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental (DPA) da corporação, major Eduardo Rachid Teixeira.

O encontro teve como foco o alinhamento das estratégias operacionais e a integração entre as equipes das duas instituições. "Esse alinhamento e planejamento das ações fazem parte da etapa de preparação e é fundamental para a integração das equipes que atuam em campo. A Força Nacional fez questão de vir aqui já nessa fase, para se antecipar nessa preparação e vai nos auxiliar já nas ações de prevenção", explicou Rampazo.

Atualmente, dez bombeiros da Força Nacional já estão em atividade em Corumbá, atuando na Operação Pantanal. Segundo o coronel Raimundo Ramos Junior, que está em MS juntamente com o sargento Thales Marcelo Rufino para discutir as ações de integração, a expectativa é que até o final de maio outros 50 profissionais sejam enviados ao Estado.

"Nossa meta é que, até o final do mês de maio, a gente esteja com um efetivo de 50 bombeiros para apoiar todo o trabalho do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, inclusive nas atividades que antecedem o combate propriamente dito, o que inclui formação de brigadas e todo esse trabalho de preparação que o CBMMS faz. Queremos colaborar da melhor forma com o planejamento e com o desenvolvimento dessa operação", explicou, ressaltando que há também a possibilidade de ampliação do efetivo.

"Em 2024, 140 bombeiros da Força Nacional apoiaram os trabalhos de combate aos incêndios florestais. Este ano, tudo vai depender do desenvolvimento do cenário, da evolução dos incêndios. Se o cenário for se agravando, temos condições sim de aplicar o efetivo", afirmou.

Ainda segundo coronel Ramos Jr., a Força Nacional irá disponibilizar de 10 a 12 viaturas para atuação e deslocamento das equipes durante a Operação Pantanal.

Durante a visita, os representantes da FN propuseram a realização conjunta com o CBMMS do Curso de Operações em Emergência de Desastres (COED) e do Curso de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (CBRESC). A parceria inclui também o treinamento e mobilização do efetivo do CBMMS por meio de recursos financeiros viabilizados junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

Para o major Teixeira, a visita da Força Nacional em busca de fortalecer a parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul reforça compromisso do Governo Federal em aprimorar a estrutura de resposta às emergências ambientais no Pantanal.

"O intuito é trabalhar de maneira integrada, a Força Nacional, que é um programa do Governo Federal, com as forças de segurança estaduais, visando uso eficiente de recursos, evitando redundâncias ou riscos desnecessários durante a operação. Esse apoio é extremamente importante tanto para o Corpo de Bombeiros de MS quanto para a Operação Pantanal como um todo, porque certamente, se antecipando e se preparando para os incêndios, a resposta será mais rápida e efetiva, garantindo mais equipes treinadas e preparadas para a fase de resposta".

