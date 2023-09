Forças Armadas apreendem mais de 5 toneladas de drogas na fronteira

Divulgação/Marinha do Brasil

A Operação Ágata Oeste, das Forças Armadas, apreenderam cerca de cinco toneladas de maconha, 163 kg de cocaína e mais 47 kg de skunk, segundo divulgado pela Marinha, no último domingo (24). Nas fronteiras de Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o Paraguai, as ações tiveram início no dia 20 de setembro.

O balanço indica que foram apreendidos, além das drogas, 500 caixas de cigarro, quatro veículos, sendo realizadas mais de 600 abordagens durante os dias de operação.

Parte das apreensões /Fonte: Divulgação/Marinha do Brasil

Com ações focadas em Corumbá e Ladário, com um dos pontos de fiscalização no Posto Edras e no Lampião Aceso, bem como nas estradas vicinais que levam à Bolívia e para a cidade de Porto Murtinho.

Os militares informam que foram realizadas ações cívico-sociais com atendimentos médicos e odontológicos, palestras, manicure, corte de cabelo, doação de roupas e exposição de materiais dos Fuzileiros Navais.

O Navio-Transporte Fluvial “Almirante Leverger” foi aberto para visitação/Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil

Segundo a Marinha do Brasil, a operação foi realizada pelo Comando Conjunto Ágata Oeste em apoio aos Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização com o emprego das Forças Armadas, que atuaram nas faixas de fronteiras dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Também participaram da operação a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade), Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental e Grupo Especial de Fronteira.

*Com informações da assessoria