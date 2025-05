Fórum Brasil das Águas terá representantes de MS

Comunicação, Imasul

Técnicos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) estão representando o Estado do dia 07 a 09 deste mês, no 2º Fórum Brasil das Águas, considerado o maior evento nacional voltado à discussão sobre os recursos hídricos.

O encontro está sendo realizado em João Pessoa, na Paraíba, e reúne cerca de duas mil pessoas de diversos setores da sociedade brasileira. A programação teve início nesta semana e se estende por vários dias com painéis, workshops e encontros temáticos.

Participam do evento pelo Imasul o diretor de Licenciamento, Luiz Mário, o gerente de Recursos Hídricos, Leonardo Sampaio, os fiscais ambientais Luciano Jikimura e a Eliane Maria Garcia. A presença da equipe reforça o compromisso do órgão com o debate qualificado sobre políticas públicas, gestão integrada e uso sustentável da água, em sintonia com os desafios impostos pelas mudanças climáticas.

“O Fórum tem um papel fundamental ao reunir diferentes vozes e experiências para debater um tema que é essencial à vida e ao desenvolvimento sustentável. Participar dessas discussões é estratégico para o Imasul, que atua diretamente na regulação e no licenciamento de atividades que dependem da água como insumo essencial”, afirma Luiz Mário, diretor de licenciamento e fiscalização ambiental.

Leonardo Sampaio, gerente de Recursos Hídricos do Imasul, o evento é uma oportunidade valiosa de intercâmbio técnico.

“Além de acompanhar as tendências nacionais sobre gestão hídrica, trazemos para o Fórum as experiências de Mato Grosso do Sul, que possui comitês atuantes e instrumentos de gestão já implementados. Isso nos coloca em posição de contribuir e aprender ao mesmo tempo”, destacou.

O Fiscal Ambiental Luciano Jikimura enfatizou a importância do evento para troca de experiências dos estados para melhoria na gestão dos recursos hídricos. É “É um espaço que valoriza o conhecimento técnico e também a participação da sociedade civil. Isso mostra que o cuidado com a água deve ser coletivo, contínuo e inclusivo”, avaliou.

O Fórum Brasil das Águas tem como objetivo principal promover, em uma única semana, uma série de diálogos voltados ao fortalecimento da gestão hídrica no país. Entre os temas em debate estão o uso racional da água, reuso, inovação tecnológica, financiamento de projetos, regulação, além da inclusão de questões de gênero, educação ambiental e participação da juventude nas ações voltadas à conservação desse recurso essencial.

Com foco em mobilizar personalidades e instituições que atuam na governança da água, o evento também propõe o compartilhamento de boas práticas desenvolvidas em diferentes regiões, incentivando a cooperação e a formação de parcerias entre o poder público, setor privado, sociedade civil organizada, academia e usuários de recursos hídricos.

Na programação, destacam-se eventos como o Workshop sobre a Agenda Nacional de Recursos Hídricos, a reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), o 2º Encontro Equidade de Gênero, o debate sobre os 10 anos do ProfÁgua (Programa de Mestrado Profissional em Rede em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos), o Encontro Estadual de Comitês de Bacias da Paraíba e o Encontro “Educação pelas Águas”, voltado a crianças e jovens.

Com essa participação, o Imasul reafirma seu papel ativo na construção de políticas públicas eficientes para a gestão da água, buscando soluções integradas e sustentáveis que garantam a segurança hídrica de Mato Grosso do Sul.

Para mais informações o interessado pode acessar o site do evento no endereço eletrônico: https://www.forumbrasildasaguas.org/

