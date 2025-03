FÃ³rum recebe capacitaÃ§Ã£o sobre o Dia de Combate Ã s Arboviroses

Divulgação

O Comitê Estadual de Combate às Arboviroses (Ceca), sob coordenação do Desembargador Nélio Stábile, promoveu na manhã do último sábado, dia 15 de março, um evento de capacitação voltado aos colaboradores responsáveis pelos serviços de limpeza e jardinagem do Fórum da Comarca de Campo Grande, a fim de conscientizá-los sobre as ações de combate a doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

O treinamento foi realizado no Plenário do Tribunal do Júri e contou com a palestra de Marcos Luiz de Oliveira da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau).

A ação faz parte do calendário do "Dia de Combate às Arboviroses", que acontece mensalmente no quinto dia útil de cada mês. A campanha tem como objetivo principal realizar uma força-tarefa de equipes de auxiliares responsáveis pelos serviços de limpeza e jardinagem em um esforço coletivo para identificar e eliminar criadouros de larvas dos mosquitos.

Esta já é a terceira capacitação do Poder Judiciário desta Capital. A primeira edição ocorreu no dia 08 de fevereiro, e esteve voltada aos trabalhadores do Tribunal de Justiça, e a segunda aconteceu em 08 de março, para os colaboradores do Centro Integrado de Justiça – Cijus.

Marcos Luiz de Oliveira, chefe do Serviço de Ações Intersetoriais e gerente de programas da CCEV, destacou em sua palestra a importância da colaboração entre órgãos e setores para um controle eficaz das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como chikungunya, zika e dengue.

Ressaltou, ainda, que “o conhecimento permitirá aos colaboradores cuidar semanalmente de forma efetiva dos possíveis criadores do vetor, influenciando principalmente no bloqueio da reprodução, que dura em média 10 dias.”

Pontuou, também, que “a iniciativa do Tribunal de Justiça é importantíssima, justamente por ser órgão pioneiro nessa questão de saúde. Nós, como representantes da Prefeitura Municipal de Campo Grande, deixamos o nosso parabéns ao desembargador Nélio Stábile, por essa parceria, bem como nos colocamos à disposição para levar conhecimento aos demais municípios do Estado.”

Ao todo, 37 colaboradores responsáveis pelos serviços de limpeza e jardinagem do Fórum da Comarca de Campo Grande receberam o treinamento na manhã de 15 de março. Ainda, estavam presentes os servidores Eduardo Tenório Júnior e Almir Otto Gonzales Cano, ambos representantes do Comitê Estadual de Combate às Arboviroses (Ceca), e o servidor Michel Machado Carreiro, do Fórum.

Saiba mais – Criado em 15 de maio de 2019 pelo Decreto nº 15.226, o Comitê Estadual de Combate às Arboviroses (Ceca), presidido pelo Governador do Estado, tem caráter consultivo e deliberativo. Seu objetivo é auxiliar a Secretaria Estadual de Saúde (SES) na definição de políticas públicas de combate às arboviroses, acompanhar planos e programas de prevenção e tratamento, além de mobilizar a sociedade civil e articular esforços com órgãos governamentais e privados no enfrentamento das epidemias.