Defesa Civil alerta para frio intenso em MS e Aquidauana terá minima de 9º

Em Aquidauana, as mínimas devem ficar próximas dos 9°C, com máximas de até 25°C / Ilustrativa

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), uma nova frente fria avança sobre o estado e deve provocar instabilidades pontuais, ventos fortes e sensação de frio intenso até a terça-feira (24).

Os próximos dias serão de mudanças significativas no clima em Aquidauana e região, com destaque para a queda brusca nas temperaturas a partir desta segunda-feira (23).

Nesta segunda, o dia começa com tempo parcialmente nublado e possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Ao longo das horas, com o avanço de uma massa de ar frio, as temperaturas caem progressivamente, fenômeno conhecido como mínima invertida, quando o calor do início do dia dá lugar a temperaturas cada vez mais baixas no fim da tarde e à noite.

Os ventos ganham força ao longo do dia, podendo atingir velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com rajadas em pontos isolados. Em Aquidauana, as mínimas devem ficar próximas dos 9°C, com máximas de até 25°C. Já em áreas mais ao sul do estado, os termômetros podem marcar entre 4°C e 6°C.

Na terça-feira (24), o frio se intensifica. Estão previstas mínimas entre 0°C e 2°C em várias regiões de Mato Grosso do Sul, com chance de geada, especialmente no sul e em áreas de campo aberto. Em Aquidauana, a expectativa é de temperatura mínima em torno dos 6°C, com céu aberto e baixa umidade relativa do ar. As máximas não devem ultrapassar os 23°C.

O Cemtec alerta para cuidados com a saúde, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, devido à combinação de frio intenso e ar seco. Também recomenda atenção redobrada aos produtores rurais, pois a formação de geadas pode afetar culturas sensíveis e a produção agrícola.

O tempo deve seguir frio até o fim da semana, com a previsão de uma nova frente fria entre os dias 26 e 27 de junho, que deve manter as temperaturas baixas em todo o estado.

