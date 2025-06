Frio continua intenso nesta quarta em Aquidauana e região

Jornal O Pantaneiro

A quarta-feira (25) segue com temperaturas baixas em Aquidauana e outras regiões de Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A massa de ar frio que cobre o estado mantém o tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, especialmente nas primeiras horas do dia.