Fundect promove práticas esportivas para crianças em MS

Assessoria

Nos dias 14 e 15 de fevereiro, a Ucapes (Unidade de Capacitação Esportiva) da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), promoverá o curso "Práticas Esportivas na Infância: Entre Desafios e Possibilidades", voltado para professores e profissionais da área.

A formação abordará cinco módulos: conceitos e definições de jogos e brincadeiras, etapas do desenvolvimento infantil, adaptação de atividades conforme os espaços disponíveis, uso de materiais alternativos na construção de recursos e práticas contemporâneas de jogos e brincadeiras.

A ministrante do curso será a professora Cláudia Diniz de Moraes Heleno, que é docente da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) nos cursos de Educação Física e Pedagogia. Além disso, a professora é coordenadora do Comitê Brasileiro da FIEPS (Federação Internacional de Educação Física e Esportiva) na região Centro-Oeste.

“O curso será teórico e prático, mas a parte teórica será fundamental, porque vamos entender os conceitos das definições de jogos e brincadeiras voltadas para a aplicabilidade como ferramenta pedagógica. Nessa iniciação esportiva, vamos falar sobre os desafios e possibilidades das práticas esportivas, com várias faixas etárias, vamos estar apresentando também práticas de construção de materiais, de recursos pedagógicos, voltados especificamente para o universo infantil”, enfatiza a professora.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o momento é de extrema importância para qualificar ainda mais os profissionais que atuam na base do esporte. “Capacitar professores e educadores físicos é investir diretamente no futuro das nossas crianças e adolescentes. Com conhecimento atualizado e práticas inovadoras, garantimos que o esporte continue sendo uma ferramenta de inclusão, saúde e desenvolvimento social no Mato Grosso do Sul”.

Com carga horária de 20 horas e certificação garantida, o curso é gratuito. As inscrições podem ser feitas de forma on-line (clique para acessar) até o dia 14 de fevereiro.

Programação

14 de fevereiro (sexta-feira)

Auditório da Câmara Municipal

Rua Adalberto Bozoki, 305 - Centro - Sonora (MS)

7h - Credenciamento

8h - Abertura

12h30 - Encerramento

Ginásio Esportivo Dione Grison Dutra

Rua das Aroeiras, 152 - Centro - Sonora (MS)

13h30 às 18h30

15 de fevereiro (sábado)

Ginásio Esportivo Dione Grison Dutra

Rua das Aroeiras. 152 - Centro - Sonora (MS)

7h30 às 12h30 e 13h30 às 18h30