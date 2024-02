Fundesporte muda para Memorial da Cultura, em Campo Grande

Memorial da Cultura / Edemir Rodrigues

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), está localizada em novo endereço, agora no prédio Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 - Centro.

Agora, a Fundesporte compartilha o prédio com a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), e a FCMS (Fundação de Cultura), incluindo também no prédio os espaços públicos como a Biblioteca Pública Isaías Paim, o MuArq (Museu de Arqueologia) e o MIS (Museu da Imagem e do Som).

Formada pelas diretorias de formação esportiva, vivência esportiva e excelência e capacitação esportiva, a Fundação funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h. O Gabinete é no 6º andar do prédio.