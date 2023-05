Funtrab amplia atendimentos à população de Maracaju neste sábado

Divulgação

Para aproximar a população de Maracaju e os serviços públicos essenciais, a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) está presente na "Ação Global Ampliada" neste sábado (27), promovida pelas Secretarias Municipal de Assistência Social de Maracaju, Saúde e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

O evento também é fruto de uma parceria com o Governo do Estado e diversos órgãos, além de proporcionar serviços gratuitos na área de informação, cultura e lazer, a Ação tem a finalidade de garantir um desenvolvimento social mais amplo e livre exercício da cidadania, por meio da prestação de serviços gratuitos pertinentes do setor.

Segundo o diretor-presidente da Funtrab Ademar Silva Júnior, ampliar o alcance dos serviços da Fundação no Estado e parcerias como estas são fundamentais para a cidadania. “O município de Maracaju é considerado o maior produtor de grãos do Mato Grosso do Sul, segue pujante e é uma referência no agronegócio no país. A Funtrab continua firme em sua missão de promover a inclusão social por meio do trabalho e fortalecer a economia do Estado. Essa união de esforços aumentam a empregabilidade, qualidade de vida e desenvolvimento da população local ”, pontua Ademar Jr.

A ação oferecerá os seguintes serviços: Cartório Eleitoral(orientação e regularização de títulos eleitorais); Funtrab (oferta de vagas, orientações gerais aos trabalhadores, informações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego); Sejusp (emissão de 1ª e 2ª via do RG); Energisa (cadastramento da Tarifa Social e sorteio de 5 geladeiras para troca).

Também ocorrerão atendimentos da Vigilância de Zoonoses(vacinação antirrábica e orientação geral sobre a saúde dos pets); Saúde(emissão do cartão do SUS, aferição da pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos, vacinação da influenza e Covid, atendimento de saúde bucal e orientação nutricional adulto e infantil); Serviço Social(orientações do conselho tutelar e CREAS, solicitação da 2ª via das certidões de Nascimento e Casamento); Cadastro Único(atualização e inclusão de cadastros e pesagem do Bolsa Família); orientações sobre o Programa Mais Social; Receita Federal(emissão e regularização de CPF; Secretaria de Desenvolvimento(Sala do Empreendedor) e Procon(orientações sobre o Direito do Consumidor). Na área de lazer e entretenimento serão realizados “aulão de Dança”; cortes de cabelo (adulto/ infantil); recreação infantil; brinquedos além da distribuição de pipoca; algodão doce; cachorro-quente e picolé.

Evento: Ação Global Ampliada

Data: 27/05 (sábado)

Horário: 8 às 13 horas

Local : Escola Estadual Cívico-Militar Coronel Lima de Figueiredo

Endereço: Rua da Esperança, nº 09 – Vila Juquita