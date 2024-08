Funtrab inicia semana com 4.592 vagas de empregos em 35 cidades

Álvaro Rezende

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) inicia a semana com 4.592 vagas de empregos disponíveis em 35 cidades do Estado. São opções em áreas como serviços, comércio, construção civil, área industrial e setor rural.

Em Campo Grande são 1.850 vagas, tendo entre as opções 126 para auxiliar de limpeza, 100 para carreteiros, além de ajudante de carga e descarga de mercadorias (75), operador de telemarketing (75), auxiliar de linha de produção (73), vendedor interno (67), motorista de ônibus (57), entre outros.

Na lista de oportunidades se destacam ainda as cidades de Chapadão do Sul com 445 vagas, Rio Brilhante tem 345, Dourados 268, Ribas do Rio Pardo 268, assim como Cassilândia (227), Três Lagoas (163), Bataguassu (155), Costa Rica (151), Batayporã (101) e Ivinhema (64).

Os interessados podem comparecer às unidades da Funtrab espalhadas pelo Estado, levando consigo RG, CPF e Carteira de Trabalho, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.