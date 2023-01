Gabaritos dos concursos para soldados e oficiais da PM e Bombeiros são divulgados

Divulgação

Foram publicados na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul os editais que tornam públicos os gabaritos oficiais definitivos da primeira fase dos concursos públicos para ingresso no Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As seleções são para as funções de soldados e oficiais.

O resultado dos recursos referentes os gabaritos preliminares dos processos seletivos também foram divulgados no mesmo diário. Sob responsabilidade da SAD (Secretaria de Estado de Administração) e Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), os editais publicizam o casos deferidos e indeferidos.

As provas escritas objetivas integram a primeira fase dos concursos de oficiais e de soldados das duas corporação. Elas foram realizadas em Campo Grande no início de dezembro do ano passado e são o primeiro passo até a aprovação para a entrega nos cursos de formação de soldados e de formação de oficiais.

Os gabaritos oficiais preliminares da fase I de ambos os concursos foram divulgados em editais publicados no Diário Oficial dos dias 6 e 13 de dezembro, oportunizando a interposição de recursos para aqueles que discordassem do resultado.

Os editais com os resultados dos recursos interpostos, bem como com os gabaritos oficiais definitivos, estão publicados no do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul de hoje, da página 61 até a página 79, no caso dos Bombeiros, e entre as páginas 79 e 135, no caso da PM. Os documentos podem ser conferidos no link abaixo:

https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11042_11_01_2023