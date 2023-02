Governador assina contratos de gestão com secretárias até 17 de fevereiro

O objetivo é que as propostas sejam alinhadas com o plano de governo e possam servir da melhor forma a população / Divulgação

O documento define as prioridades e compromissos de cada pasta para 2023.

Os contratos de gestão com as 11 secretarias estaduais serão assinados de 6 a 17 de fevereiro pelo governador Eduardo Riedel.

O objetivo é que as propostas sejam alinhadas com o plano de governo e possam servir da melhor forma a população.

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, afirmou que nesta semana os técnicos e gestores de cada pasta devem entregar a primeira minuta deste contrato. Quando tiver pronto o governador vai a cada secretária assinar o documento .

“Já pedimos que não seja colocado neste documento compromissos do dia a dia, que são rotina da secretária. O que não for estratégico o governador disse que vai vetar. Estes projetos para pasta vão entrar na agenda do governador e precisa gerar impacto para sociedade”, disse Nogueira.

Ele destacou que o trabalho de prestação de serviço de cada pasta será medido pelos por seus indicadores.

“O governador não vai deixar de olhar para estas ações, até porque os indicadores mostram o desempenho e performance de cada pasta, assim como dos seus serviços oferecidos”.

Riedel ressaltou que os contratos de gestão são os compromissos de cada secretaria com a sociedade sul-mato-grossense.

“Eles precisam ter uma linha direta com nosso plano de governo e propor melhorias para sociedade, já que é ela que servimos, por isso precisamos oferecer o melhor possível”.

Depois da assinatura dos contratos todas ações previstas para cada pasta serão monitoradas e avaliadas ao longo do ano, com reuniões bimestrais e revisões dos projetos para que sejam executados com qualidade e eficiência.