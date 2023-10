Governador assina convênios para promover qualificação de 13 mil trabalhadores

Governo incentiva qualificação / Saul Schramm

Para qualificar a mão de obra e assim preencher as vagas de empregos em diversos setores, o governador Eduardo Riedel assina nesta segunda-feira (2) convênios com o “Sistema S” por meio do programa “MS Qualifica”. O evento vai ocorrer no auditório da Governadoria, a partir das 14h.

O objetivo é promover a capacitação profissional, inclusão e acesso ao emprego. Desta forma aumenta a renda da população e abre oportunidade para quem está fora do mercado de trabalho. Para cumprir este objetivo serão celebradas parcerias da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) com o Senai, Senac, Senar e Sebrae para realização de cursos de qualificação nas áreas da indústria, comércio, serviços e meio rural.

Lançado em maio deste ano, o programa “MS Qualifica” tem como foco preencher vagas abertas no mercado de trabalho, que só não são ocupadas por falta de capacitação dos trabalhadores. Com a assinatura destes convênios nesta segunda-feira a intenção é qualificar 13.409 profissionais, com cursos profissionalizantes gratuitos.

Nesta etapa o investimento previsto é de R$ 12,5 milhões, com a oferta de 851 cursos de qualificação, que vão atender as demandas do mercado de trabalho. O cronograma segue em vigência máxima até dezembro de 2025.