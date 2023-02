Governador assina obras e contrato de R$ 140 milhões em Ribas do Rio Pardo

Governador cumpriu agenda em Ribas do Rio Pardo / Alvaro Rezende

O governador Eduardo Riedel cumpriu agenda em Ribas do Rio Pardo nesta terça-feira (14) e deu ordem de serviço para a implementação e pavimentação asfáltica do segundo lote da rodovia MS-338, com 66,26 quilômetros de extensão. Ele ainda assinou, contrato com 180 famílias do programa Lote Urbanizado - em um investimento total de R$ 140 milhões.

"Temos um olhar com muito carinho para os municípios. Aqui entregamos as bases do Lote Urbanizado e o pavimento da MS-338, que vai até Camapuã, e liga até a MS-357, que já está em construção e vamos ter um novo eixo logístico. Tudo isso fruto da capacidade de investimento que o Governo criou", explicou Riedel. Foi a primeira agenda dele como governador no interior sul-mato-grossense.

Palco de um crescimento acelerado por conta da nova fábrica de celulose da Suzano, Ribas do Rio Pardo recebe esses investimentos importantes do Estado.

A MS-338, uma ligação até Camapuã, é uma importante rota de escoamento da produção. Ao todo, 111,5 km da MS-338 serão asfaltados pelo Estado. Para agilizar o processo, a obra foi dividida em dois lotes pela Agesul. O primeiro possui 45,3 quilômetros, recebe R$ 88,8 milhões de investimentos e está em execução. Já o Lote 2, assinado hoje, compreende um trecho de 66,2 quilômetros.

Já por meio do programa habitacional, o Estado entrega da base da fundação da casa até o contrapiso. As famílias recebem assistência técnica e toda a infraestrutura para, por meio de mutirão, erguer as próprias casas. A principal vantagem é que os futuros moradores não precisam pagar nenhuma prestação.

O investimento beneficia pessoas como Jéssica Marques, de 24 anos, que vai realizar com o marido e os filhos o sonho da casa própria. "É uma boa ajuda, uma oportunidade", finalizou. Ela tem uma filha de três meses e um menino de 6 anos.