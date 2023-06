Governador destaca agro moderno e produtivo em MS

Governador elogiou setor produtivo do MS / Bruno Rezende/ Portal do MS

O governador Eduardo Riedel destacou um agronegócio moderno e produtirvo durante a abertura da terceira edição do Interagro (Encontro de Inovação Tecnológica do Agronegócio), que começou na noite dessa quinta-feira, dia 22, em Campo Grande, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

"Um dos grandes fatores de sucesso do agro é a capacidade de incorporar tecnologia e de gerar lideranças, de se inserir na política, de preparar pessoas para assumir não só propriedades rurais, mas assumir negócios de vulto, de tamanho, negócios inseridos em uma discussão que o mundo cobra, em um ambiente extremamente complexo", disse Riedel em trecho de seu discurso, fazendo alusão a diretrizes da economia internacional, como a sustentabilidade.

Também elogiando a programação do evento, que traz três dias de discussão, Riedel aponta que a nova geração de gestores do agronegócio chega preparada para assumir a responsabilidade de guiar o setor.

"Isso eu não tenho dúvida que faz a diferença no Brasil. O agro brasileiro é novo, moderno, produtivo, eficiente e competitivo, apesar de todos os desafios", frisa, lembrando ainda a evolução do setor nos últimos 40 anos. "É fruto de uma concentração de esforços".

O governador ainda ressaltou que o agronegócio não deve ter receito de enfrentar discussões em questões com a ambiental, já que se preparou para isso e tem iniciativas positivas nesse sentido. Como exemplo, foi citado o inventário de carbono criado em Mato Grosso do Sul.

"Não sabíamos o que podia acarretar aquilo, mas sabíamos que estávamos no caminho certo. Nós temos um ativo, somos preservacionistas, sim, respeitamos a biodiversidade", diz o governador, lembrando ainda o trabalho feito para dar segurança ao trabalho no campo. "Não há progresso sem tranquilidade, não há progresso sem paz", conclui.