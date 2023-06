Governador discute com a Sudeco investimentos em cadeias produtivas do Estado

Guilherme Pimentel

Para potencializar a economia do Estado, o governador Eduardo Riedel fez uma visita institucional à Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), em Brasília. Na oportunidade discutiu investimentos e financiamento a cadeias produtivas importantes como suinocultura, energia renovável e área industrial. A reunião foi com Rose Modesto, a nova superintendente do órgão.

“Uma visita institucional para discutir os principais investimentos e financiamentos ao Estado, por meio do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) e FDCO (Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste), junto a Sudeco. Iremos trabalhar juntos para potencializar o eixo de desenvolvimento do Estado”, disse Riedel.O governador citou linhas estratégicas importantes do Estado junto aos fundos de financiamento na área de suinocultura, energia renovável, assim como aquisição de máquinas e equipamentos. “Todas estas questões são definidas junto ao conselho estadual. É muito importante que possamos compartilhar do desenvolvimento do Estado, neste trabalho com a Sudeco”, pontuou.

Rose Modesto disse que o órgão vai contribuir para ajudar no desenvolvimento do Estado. “Trabalhamos com os dois fundos (FCO e FDCO) que são muito importantes para os estados do Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul já tem apresentado projetos importantes e estruturantes, para que o Estado se desenvolva cada vez mais. O governador veio com as propostas, e a Sudeco vai analisar as demandas".

Durante a reunião também foi combinado uma reunião em Mato Grosso do Sul, para que a superintendente possa ouvir o empresariado e o próprio Estado sobre as prioridades daqui para frente.

A Sudeco é responsável por definir objetivos, metas econômicas e sociais, a elaboração de um plano de desenvolvimento e a formulação de programas e ações com outros órgãos do governo federal, para o crescimento da região Centro-Oeste.

Com sede na capital federal, a autarquia atua nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Além do governador, participaram da agenda os secretários Jaime Verruck (Semadesc), Eduardo Rocha (Casa Civil) e a procuradora-geral do Estado, Ana Ali Garcia.