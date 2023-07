Governador em exercício apresenta avanços tecnológicos aos Detrans de SP e PR

O governador explicou que a tecnologia permite a redução de filas nas rodovias / Bruno Rezende/ Portal do MS

Em reunião com os diretores dos departamentos estaduais de trânsito de São Paulo e do Paraná, e do diretor-presidente do Detran de Mato Grosso do Sul, Rudel Trindade, o governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), reforçou a importância do trabalho integrado e a troca de informações entre os três estados vizinhos.

No encontro, na tarde dessa quinta-feira, dia 13, Barbosinha apresentou aos dirigentes os avanços rodoviários no Mato Grosso do Sul com a implantação do sistema free flow (“fluxo livre”), que consiste na desobstrução dos postos fiscais. O governador explicou que a tecnologia permite a redução de filas nas rodovias, com menor tempo de permanência de caminhões e aumento da competitividade do modal rodoviário e melhores condições de trafegabilidade nas rodovias.

Ao explicar o sistema para os diretores, o governador disse que a ferramenta também pode contribuir com a segurança pública. "A transversalidade tem que estar presente, como observa o governador Riedel. É importante ressaltar os avanços que conseguimos no Estado, a troca de experiências, a dinâmica do nosso departamento de trânsito e a possibilidade de conectar com outros temas como, por exemplo, a segurança pública", afirmou.O anfitrião da visita técnica, Rudel Trindade, pontuou que o Governo do Estado há tempos investe na questão digital com benefícios, facilidades para o cidadão e redução de custos. Rudel aproveitou para comunicar ao governador em exercício que o Detran-MS irá receber, no final de agosto, na capital, um encontro nacional dos órgãos de trânsito.

"O Detran é um órgão que recebe milhares de pessoas todos os dias e nós temos uma abrangência estadual muito grande. O governador Riedel tem nos exigido uma excelência em atendimento, alinhado com o aspecto digital. Isso tem provocado um resultado muito grande, um reconhecimento nacional. Temos aqui a primeira agência totalmente digital, uma agência nova em termos de conceito e isso tem chamado a atenção de outros Detrans. Desde ontem, estamos aqui com os dois maiores Detrans do Brasil. Foi uma honra recebê-los , trocar experiências e avançar em direção ao atendimento do cidadão", garantiu.

Para o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado, a visita técnica de dois dias ao Estado serviu para uma troca de experiências entre os órgãos de trânsito.

"Temos atividades comuns na região de fronteira. Foi uma visita técnica ao Detran do Estado do Mato Grosso do Sul, a convite do diretor Rudel. Passamos por várias áreas de atividades, diretorias de veículos, habilitação e educação. Fomos conhecer toda a estrutura de atendimento. Percebemos uma preocupação com o atendimento das pessoas nas agências e o trabalho desenvolvido na área de tecnologia do Mato Grosso do Sul. No Paraná, temos uma base com quase oito milhões e meio de veículos. Foi muito proveitoso e finalizamos com a visita ao governador em exercício e reafirmamos a cooperação entre os estados", comentou.

A prefeita de Sidrolândia, Vanda Cristina Camilo, também acompanhou a reunião.