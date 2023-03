Governador garante resposta rápida em estragos causados por chuvas

Para Riedel, obras de manutenção rápida de estradas e pontes são essenciais / Guilherme Pimentel

O governador Eduardo Riedel (PSDB) garantiu resposta rápida da administração em casos de estragos causados por fortes chuvas, em Bonito, Bela Vista e Miranda, além de atendimento aos desabrigados. No final de semana, as regiões ficaram inundadas e Riedel sobrevoou às áreas.

Em coletiva de imprensa após inauguração da reforma da escola estadual João Carlos Flores, em Campo Grande, nesta quarta-feira (1), o governador afirmou que o principal desafio é a agilidade na solução desses problemas.

"Chuva atípica. Estamos vendo o que está ocorrendo no Brasil. Apesar dos estragos, eu fico satisfeito que diante de um volume muito grande de chuvas, nós não tivemos vítimas. Temos um volume de desabrigados em Bonito, Bela Vista e Miranda, e vamos atendê-los prontamente."

Conforme o Topmidianews, as obras de manutenção em estradas e pontes são essenciais para o governador. "A capacidade do Estado de responder rapidamente é muito importante. Arrumar estradas, reconstruir pontes é essencial. Estamos em plena safra, começando as aulas com o ir e vir dos alunos e o Estado tem de ser ágil para responder."

Sobre o impacto negativo aos turistas de MS, o governador cita a capacidade de enfrentamento do problema pelos profissionais da rede hoteleira de Bonito. Ele diz que, apesar das imagens preocupantes de alagamentos, os turistas continuaram na cidade.

"O trade turístico de Bonito é extremamente maduro, profissional e soube conduzir isso nos passeios de turismo sem prejudicar ninguém. Tanto que os turistas permaneceram lá até ser reestabelecido a normalidade."