Governador se reúne com 12 prefeitos para traçar o desenvolvimento do Conisul / João Garrigó

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, se reuniu na última terça-feira (10), com 12 prefeitos de municípios que compõem o Consórcio do Conisul, que é o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Sul, para traçar o desenvolvimento do Conisul.

Hélio peluffo, secretário da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), que atuará diretamente neste trabalho contínuo de ações com o Consórcio enalteceu a importância de organizações como esta, dos prefeitos.

Participaram da reunião os prefeitos de quatorze municípios de Mato Grosso do Sul: Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.