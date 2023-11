Governo abre na terça, 21, inscrições para o Voucher Desenvolvedor

Devem ser abertas na terça-feira (21), as inscrições do processo seletivo para o Programa Voucher Desenvolvedor de Sistemas, ação realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com a Secretaria de Educação e o Sistema Fecomércio, por meio do Senac.

Serão abertas 400 vagas para estudantes da Rede Estadual de Ensino que estejam no mínimo no 2º ano do Ensino Médio nos municípios de Campo Grande (220), Dourados (65), Corumbá (25), Três Lagoas (65) e Ponta Porã (25). Outras 140 vagas devem ser abertas para o público em geral. As inscrições para o processo seletivo nas escolas da rede estadual devem ser abertas de 21 de novembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024.

O Voucher Desenvolvedor de Sistemas é uma ação que integra o MS-Qualifica (Plano de Qualificação Profissional para a Produtividade e o Emprego em Mato Grosso do Sul) e consiste no oferecimento gratuito de vagas gratuitas para o curso de Habilitação Técnica de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas, com carga horária total de 1.200 horas.

Os detalhes finais para o start do Programa foram definidos em reunião realizada na tarde de sexta-feira (17) na sede da Fecomércio, entre o presidente da Federação, Edison Araújo; o secretário Jaime Verruck, da Semadesc; o secretário Hélio Daher, da SED e o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Emprego, Bruno Bastos, a coordenadora de Qualificação Profissional da Semadesc, Marina Dobashi.

“O Voucher Desenvolvedor vai qualificar profissionais para atuarem em uma das áreas com maior empregabilidade na atualidade, que é o segmento de tecnologia da informação. Nosso foco inicial é suprir uma demanda crescente por desenvolvedores de sistemas que temos recebido das empresas instaladas em nosso Estado e proporcionar aos jovens sul-mato-grossenses essa oportunidade de emprego. É uma ação alinhada com a meta do Governo de transformar Mato Grosso do Sul em um estado inclusivo, verde, próspero e digital”, comenta o secretário Jaime Verruck.