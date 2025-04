Governo avalia ações para conter estragos da chuva em Jardim, Guia Lopes e Caracol

Reunião nesta manhã / Bruno Rezende, Governo do Estado

Depois dos estragos e danos causados pela chuva nos municípios de Jardim, Guia Lopes da Laguna e Caracol, o governador Eduardo Riedel se reuniu com os prefeitos para discutir eventuais obras e ações emergenciais, que possam reduzir os prejuízos à população.

As chuvas foram mais intensas na última sexta-feira (18) e sábado (19), provocando alagamento de ruas, prejuízos dentro das residências, assim como estragos nas estradas vicinais e pontes da região. Os municípios inclusive já decretaram situação de emergência devido ao cenário.

A reunião com o governador foi considerada positiva pelos gestores. “Foi excelente a reunião, o governador prontamente nos atendeu, se colocou à disposição para ajudar o município. Em Jardim nós tivemos problemas com quatro pontes, na galeria da área central, assim como estradas vicinais e vias da cidade, já que 51% das ruas são sem pavimentação e drenagem. Como visionário e municipalista, o governador disse que vai nos atender”, afirmou o prefeito de Jardim, Juliano Miranda, o “Guga”.

Já o prefeito de Guia Lopes da Laguna, Max Antônio Souza Morais, contou que na sua cidade a água chegou a invadir a casa de moradores e que o apoio do Estado será providencial para ajudar a conter os estragos. “Foi uma tromba de chuva de 250, 300 milímetros em três horas na região sudoeste, temos um desafio muito grande pela frente e vamos precisar do apoio do Estado, já que nossa cidade não tem maquinário”.

Em Caracol os estragos foram em pontes, cabeceiras (pontes) e estradas. “Reunião com o governador sempre é muito propositiva e positiva, tivemos lá as precipitações de chuva que foram bem-vindas, mas vieram muito rápido e tempo muito curto, o que causou estragos na nossa região. A chuva voltou ontem e hoje tivemos que parar o transporte escolar, não tinha como trafegar nas estradas”, descreveu o prefeito Carlos Humberto Pagliosa.

O Governo do Estado vai avaliar as demandas apresentadas pelos prefeitos, para ajudar os municípios. Além do governador, participaram da reunião os secretários Guilherme Alcântara (Seilog), Rodrigo Perez (Segov) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

*Com informações da Comunicação do Governo de MS

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!