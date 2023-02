Governo contrata obra emergencial para conter erosão na MS-473

A determinação é para início imediato do serviço / Divulgação

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação emergencial da obra de combate à erosão na MS-473, no trecho que liga Nova Andradina ao campus do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

A corrosão do solo na região da rodovia foi agravada nas últimas semanas devido às chuvas constantes que atingem Mato Grosso do Sul. O ponto com problema está sinalizado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

“Por determinação do governador Eduardo Riedel, fizemos a contratação emergencial dessa obra para evitar estragos na rodovia e dar segurança às pessoas que usam o trecho, seja para estudar ou trabalhar. A Agesul vai dar suporte à empresa que vai executar a obra e pedimos à população todo o cuidado ao passar por esse trecho da MS-473”, ressaltou Peluffo.

A obra de combate à erosão será realizada pela empresa KM Engenharia no quilômetro 20 da rodovia e terá custo de R$ 1,4 milhão. A determinação é para início imediato do serviço.