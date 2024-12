Governo de MS anuncia hoje vencedores do prêmio Fundect

Assessoria, Fundect

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), anuncia nesta segunda-feira (2) os vencedores do Prêmio Fundect Pesquisador Sul-Mato-Grossense 2024.

A premiação é a maior honraria concedida a pesquisadores e pesquisadoras em Mato Grosso do Sul, destacando os trabalhos que fizeram contribuições importantes para o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Estado.

Categorias e premiação - Serão entregues R$ 90 mil em prêmios, divididos em duas categorias principais: Pesquisador Destaque, que contempla as subcategorias de Ciências da Vida, Ciências Exatas e Ciências Humanas; e Pesquisador Inovador, subdividida em Inovação para o Setor Empresarial e Inovação para o Setor Público.

Os prêmios serão divididos entre os três primeiros colocados de cada subcategoria, sendo R$ 10 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 3 mil (3º lugar). Além da premiação em dinheiro, os vencedores das categorias principais serão automaticamente indicados pela Fundect ao prêmio nacional CONFAP de Ciência, Tecnologia & Inovação – Professor Ennio Candotti.

Cerimônia

Será realizada no dia 2 de dezembro, às 14h, no Auditório Jorge Elias Zahran, Sebrae MS, na Avenida Mato Grosso, 1661, em Campo Grande.

Confira os finalistas:

Categoria Pesquisador Destaque

Subcategoria: Ciências da Vida

Marlon Henrique Cardoso (UCDB)

Rodrigo Juliano Oliveira (UFMS)

Simone Simionatto (UFGD)

Subcategoria: Ciências Exatas

Larissa Pereira Teodoro (UFMS)

Luiz Humberto Andrade (UEMS)

Magno Aparecido Trindade (UFGD)

Subcategoria: Ciências Humanas

Aguinaldo Silva (UFMS)

Ana Paula Camilo Pereira (UEMS)

Liliana Andolpho Guimarães (UCDB)

Categoria Pesquisador Inovador

Subcategoria: Inovação para o Setor Empresarial

Cauê Alves Martins (UFMS)

Euclesio Simionatto (UEMS)

Liana Jank (CNPGC)

Subcategoria: Inovação para o Setor Público

Ana Rita Coimbra de Castro (UFMS)

Luan Carlos Santos Silva (UFGD)

Maria Augusta de Castilho (UCDB)