Governo de MS arrecada 161 mil peças na campanha do agasalho

Governo de MS, assessoria

Com mais de 161,8 mil peças arrecadadas a campanha do agasalho “Seu Abraço Aquece: doe calor e faça o bem” vai beneficiar mais de 330 instituições assistenciais em 32 municípios de Mato Grosso do Sul. A ação foi encerrada nesta sexta-feira (23), no Albano Franco, em uma cerimônia com a presença de instituições parcerias e colaboradores.

“É um momento de solidariedade, de presença da sociedade junto a quem precisa, através das instituições. São 333 instituições, é muito significativo. Cada uma de um tamanho, com um público-alvo. Mas todas esperam esse momento, porque elas podem estender a mão para uma família para que possa ter mais conforto no inverno. E o processo foi muito bem elaborado, não tem perda de tempo em separar, entregar, já está tudo feito. Isso foi um aprendizado do ano passado e só agiliza, e faz chegar na hora mais adequada possível”, disse o governador Eduardo Riedel.

A iniciativa, que completou dez anos, é conduzida pelos servidores públicos do Estado e instituições parceiras e voltada a atender famílias em situação de vulnerabilidade social que recebem roupas, calçados, cobertores e outros itens – novos ou em bom estado de conservação – que auxiliam durante o período de inverno.

“A gente avalia que as pessoas realmente estão solidárias, estão participando. Conseguimos um abraço muito grande dos cidadãos sul-mato-grossense. Acredito que a parceria do Governo do Estado, dos servidores, dá seriedade e credibilidade, as pessoas começam a participar, as empresas vieram, parceiros de outras instituições, outros poderes estão com a gente. Então, isso é muito bom, saber que a sociedade confia e trabalha com a gente, com a certeza que toda arrecadação vai chegar para quem precisa”, disse a primeira-dama do Estado e madrinha da campanha, Mônica Riedel.

Para as instituições que recebem as doações, a campanha é um auxílio para centenas de famílias. No Jardim Itamaracá, em Campo Grande, a associação “Deus é 10” atende 220 crianças e adolescentes, e vai receber casacos, cobertores e outros itens nos próximos dias. “A gente sente muito forte essa campanha. Todo ano a gente participa e é satisfatório. A gente vê as crianças chegando com aquele olhar, precisando de um casaco, uma camisa, um sapato, e já se acostumaram que todo ano eles vão lá e pegam e se sentem em casa”, disse Johnny Meira, coordenador da associação.

