Governo de MS contrata projeto para aeroporto em Maracaju

Projeto inicial / Divulgação

Por meio da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), o Governo do Estado contratou a empresa Egetra Engenharia para elaborar um projeto executivo de engenharia que vai servir de base para a construção de um aeródromo em Maracaju.

O investimento no projeto é de R$ 211,7 mil. A proposta é que o aeródromo tenha uma pista de pouso e decolagem de 1.700 metros por 30, cercamento com alambrado operacional padrão ICAO (International Civil Aviation Organization – Organização da Aviação Civil Internacional, em inglês), taxiway e pátio.

Paralelamente a essa ação, a equipe técnica de estruturas aeronáuticas do Governo do Estado trabalha no desenvolvimento do layout do terminal de passageiros do aeródromo, que terá capacidade para atender a demanda de passageiros e cargas da região.

Segundo técnicos da Seilog, o projeto executivo do aeródromo tem por objetivo minimizar a probabilidade de erros na execução da obra.

Detalhes sobre a contratação podem ser conferidos na página 69 do Diário Oficial do Estado da última segunda-feira.