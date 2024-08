Governo de MS divulga matrículas de PMs e bombeiros

Divulgação/PMMS

A lista dos militares convocados para a matrícula, de acordo com o quantitativo de vagas ampliadas, foi divulgada no Diário Oficial do Estado, na manhã desta sexta-feira (23). O registro da inscrição deve ser feito no dia 2 de setembro.

No total, são 540 militares remanescentes do concurso público da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) e do CBMS (Corpo de Bombeiros Militar).

Ao todo, serão 525 para o curso de formação da PM (500 para soldados e 25 para oficiais) e 15 oficiais do Corpo de Bombeiros. Os novos integrantes das forças de segurança fizeram o concurso em 2022.

Os soldados vão realizar o curso de formação nos polos de Dourados (120), Três Lagoas (120), Aquidauana (50), Ponta Porã (50), Nova Andradina (50), Coxim (55) e Jardim (55), conforme o Campo Grande News.