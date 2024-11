Governo de MS entrega quase 90 comendas de Mérito Legislativo

Assessoria

"Vocês ajudaram a construir o Mato Grosso do Sul". A frase do governador Eduardo Riedel destaca bem a dimensão do envolvimento social dos homenageados na noite de ontem (31) em evento organizado pela Assembleia Legislativa, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes. Quase 90 nomes receberam títulos de cidadão sul-mato-grossense ou comendas do mérito legislativo pelo trabalho realizado no Estado.

Entre os homenageados, aparecem membros do secretariado do Governo de Mato Grosso do Sul, como a secretária da Cidadania, Viviane Luiza, e o secretário de Educação, Hélio Daher, além do adjunto da SAD (Secretaria de Estado de Administração), Roberto Gurgel, e da procuradora chefe da Consultoria Legislativa (Conleg), Doriane Chamorro.

"É uma celebração, um reconhecimento com aqueles que de alguma forma estejam contribuindo, seja quem for, fazendo a diferença junto a sua comunidade. De alguma maneira nossos parlamentares reconhecem essas pessoas e hoje é o momento de agradecermos", completou o governador Eduardo Riedel durante o evento.