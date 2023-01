Governo de MS envia pacientes para transplantes em SP e PR

Os dois são os primeiros do ano de 2023 que recebem a ajuda humanitária do Estado / Bruno Rezende

Com apoio do Governo do Estado, dois Sul-mato-grossenses foram convocados depois de apresentarem condições de realizar, respectivamente, transplante de órgãos e medula óssea.

Os dois são os primeiros do ano de 2023 que recebem a ajuda humanitária do Estado, embarcando em voos comerciais nesta sexta-feira (13) e sábado (14).

O primeiro caso trata-se de um homem de 59 anos, residente no município de Dourados, que foi convocado após apresentar possibilidade de fazer um transplante renal no município de Campo Largo, no Hospital do Rocio, no Estado do Paraná.

O paciente, por meio do setor do Tratamento Fora de Domicílio (TDF), da Secretaria de Estado de Saúde, embarcou ainda na noite de ontem (13), no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O segundo caso é de uma paciente de 11 anos, residente de Campo Grande. A adolescente foi convocada para fazer um transplante de medula óssea no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. A adolescente deve passar pelo procedimento no domingo (15).

A Secretaria de Estado de Saúde informa que em 2022 ofertou mais de seis mil passagens sendo em torno de 3 mil passagens aéreas e mais de 3,1 mil passagens rodoviárias à pacientes e acompanhantes que precisaram do setor de Tratamento Fora de Domicílio (TDF) da SES/MS. O TFD atende o paciente no pré-operatório e pós-operatório. A ação humanitária também conta com ajuda de aeronaves do Corpo de Bombeiros Militar e da Casa Militar.