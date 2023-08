Governo de MS esclarece que mensagens sobre suspensão de salários são falsas

Governo esclarece fake news / Alvaro Rezende

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração, esclareceu nesta sexta-feira, dia 18, que mensagens enviadas via aplicativo WhatsApp informando sobre a suspensão de salário dos servidores são falsas.

Conforme o Governo, nenhum servidor terá seus vencimentos prejudicados pela falta de atualização de senhas do sistema de uso interno.

O Governo do Estado esclarece ainda que, para envio de informações internas ao servidor, são utilizados apenas os canais de comunicação oficiais, e que está apurando a origem destas mensagens.