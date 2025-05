Governo de MS homologa licitações para obras de recapeamento em dois municípios

Edemir Rodrigues, Arquivo

Guiado pelas diretrizes de desenvolvimento, o Governo de Mato Grosso do Sul segue ampliando os investimentos em infraestrutura urbana nos municípios do interior. Em duas frentes distintas, o Executivo oficializou o repasse de recursos para obras de recapeamento em Bataguassu e homologou uma nova licitação para Glória de Dourados.

Por meio de convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a prefeitura de Bataguassu, serão destinados R$ 4,5 milhões para a restauração funcional de ruas no município. O objetivo é garantir mais segurança nas vias urbanas, além de melhorar a qualidade de vida da população.

O secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara de Carvalho, destacou a importância do investimento para o momento que vive o município, uma vez que Bataguassu se prepara para receber R$ 16 bilhões em investimentos com a chegada da Bracell, multinacional asiática da Royal Golden Eagle que vai transformar a região em um dos principais polos de desenvolvimento industrial do Estado.

“A gestão do governador Eduardo Riedel tem tido essa preocupação de preparar a infraestrutura urbana para acompanhar esse salto de modernidade”, salientou Guilherme.

Com inauguração programada para daqui há 38 meses, a instalação dessa empresa, uma das maiores produtoras de celulose do mundo, representa um marco para a economia da região. O empreendimento irá gerar milhares de empregos diretos e indiretos, além de movimentar a cadeia produtiva a presença da Bracell vai fomentar outros setores, como os serviços, comércio e a logística local.

“Mato Grosso do Sul tem condições de avançar muito, de entregar coisas grandiosas e são essas iniciativas no presente que vão definir os rumos da cidade e garantir o futuro das próximas gerações”.

Recuperação

Já em Glória de Dourados, a Agesul homologou a licitação para execução de serviços semelhantes, também voltados ao recapeamento de diversas ruas. O valor total da obra é de R$ 2,3 milhões, recursos que serão aplicados diretamente na revitalização da malha viária urbana.

As medidas fazem parte do programa estadual de infraestrutura, que tem priorizado o apoio aos municípios na recuperação de pavimentos desgastados, principalmente em áreas urbanas com grande circulação de veículos e histórico de problemas.

