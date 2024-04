Governo de MS investe R$ 5,3 milhões em aeroporto de Paranaíba

Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul fará aporte significativo em melhorias para o aeródromo de Paranaíba, reforçando seu compromisso com a promoção da infraestrutura de qualidade no setor aeroviário. O investimento totaliza R$ 5,3 milhões para restauração da pista de pouso e decolagem da pista de taxiway (que conecta a pista principal ao pátio) e do pátio de aeronaves.

O aporte faz parte de uma estratégia mais ampla do Governo sul-mato-grossense para promover o desenvolvimento econômico do Estado, através da regionalização da aviação, atraindo novos investimentos para as cidades envolvidas. O trabalho está inserido no Plano Aeroviário determinado pelo governador Eduardo Riedel.

Secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Helio Peluffo destaca a amplitude do projeto, que inclui melhorias em 21 aeroportos e aeródromos em todo o Mato Grosso do Sul, com previsão de investimentos na ordem de R$ 175,4 milhões para 2024 e 2025.

"Estes investimentos abrangem obras de reformas, adequações de pista, cercas e do terminal de passageiros, visando potencializar o turismo, gerar empregos, e aumentar a renda da população local". Além disso, Peluffo aponta para o impacto positivo dessas melhorias na atração de novos investimentos para as regiões beneficiadas.

Para a execução dos serviços no aeródromo de Paranaíba, foi contratada a empresa Noromix Concreto S/A, conforme publicado no Diário Oficial do Estado. A empresa terá um prazo de 180 dias, a contar da Ordem de Início dos Serviços, para concluir o projeto.