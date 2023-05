Governo de MS investe R$ 8,5 milhões em infraestrutura de Bandeirantes

Visita da agenda nesta quinta-feira / Foto: Bruno Rezende/ Governo do Estado

O governador Eduardo Riedel, em visita a Bandeirantes nesta quinta-feira (11), lançou obras de infraestrutura que somam aproximadamente R$ 8,545 milhões e serão aplicadas nas áreas de urbana e rodoviária no município, garantindo assim melhorias para a população.

Com processos de licitação já em andamento, as obras são para construção de três pontes de concreto armado em rodovias vicinais entre Bandeirantes e Camapuã sob os córregos Capim-Branco, Cachoeira e do Garimpo, resultando em investimento de R$ 4.602.924,17.

"É dessa maneira que a gente quer ver o Mato Grosso do Sul: forte, pujante, e que municípios possam participar desse processo", destaca o governador. "Bandeirantes vive um momento de transformação, é um canteiro de obras. A parceria com o Governo traz progresso para a cidade", comenta o prefeito de Bandeirantes, Edervan Gustavo Sprotte.

Outra melhoria para a cidade é a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Nova Bandeirantes. "É um antigo sonho da população, para a melhoria da qualidade de vida e acesso à área rural", afirma Riedel.

Com processo de licitação já em andamento, também foi anunciada a modernização do sistema de iluminação pública em diversas ruas do município, com a substituição de 304 luminárias de vapor de sódio por luminárias de LED-Bivolt, em um investimento de R$ 506.601,43.

O lançamento das obras também contou com a presença dos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Hélio Peluffo (Seilog), além da diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS), Maria do Carmo Lopez, entre outras autoridades.

Melhoria rodoviária e urbana

O Governo do Estado mantém outras frentes de trabalho no município. A MS-245, que corta a BR-163 e liga a MS-338, passa por obra de implantação e pavimentação asfáltica ao longo de 78,4 km. O investimento de R$ 47,7 milhões visa qualificar a logística, melhorar acessos e o escoamento da produção. A obra está em andamento no primeiro lote - que terá total de quatro -, com 14 km de extensão.

"A obra faz parte de um conjunto de investimentos em logística, ligando os municípios de Bandeirantes, Ribas do Rio Pardo e Camapuã, e três rodovias federais, a BR-262, BR-163 e BR-060", explica Riedel.

Já na área urbana o governador esteve em canteiros de obras realizadas pelo município como a de drenagem e asfaltamento das ruas Antônio Amaro da Rocha e Dra. Jacira Honório Lyrio, e ainda a construção do Hospital Municipal João Carneiro Mendonça. Já com contrapartida do Governo Federal, o município também realiza obra de drenagem e pavimentação da Rua Afonso Pena.

Outro investimento do Estado na cidade é a construção de 25 bases residenciais do programa "Lote Urbanizado", no Loteamento Pedro Constantino, Bairro Jardim dos Estados. A ação do Governo do Estado, por meio da Agehab, beneficia famílias com renda de até R$ 4.685.