Governo de MS lança nova plataforma de dados sobre incêndios florestais no Pantanal

O Governo de Mato Grosso do Sul lança a partir das 8h (horário local, 9h de Brasília) desta quinta-feira (27) a nova plataforma de dados sobre incêndios florestais no Pantanal e a força-tarefa de atendimento à imprensa.

Primeiramente o governador Eduardo Riedel e o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, vão falar sobre a plataforma e como será realizado o atendimento à imprensa, em formato unificado e padronizado. Posteriormente, a imprensa será atendida pelo governador em entrevista coletiva.

O local do evento é a sala do Cicoe (Centro Integrado de Comando e Controle Estadual), localizada no pátio ao lado do Comando-Geral da PM (Polícia Militar) de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A coletiva é aberta para quem quiser acompanhá-la presencialmente, sendo ainda transmitida ao vivo pelo canal do Governo de MS no YouTube.