Governo de MS lança programa de estágio

O Programa de Estágio do Governo do Mato Grosso do Sul deu início terça-feira (18) a uma série de visitas aos gestores públicos que supervisionam estagiários em suas pastas, realizando pesquisa de desempenho. A iniciativa se estenderá ao longo do mês de junho e está inserida na metodologia de avaliação e monitoramento continuo que o programa realiza com o objetivo de aprimorar as ações que envolvem a sua realização.

A pesquisa será conduzida pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), como parte de uma ação científica e visa compreender se a operacionalidade do programa está atendendo as expectativas do que é proposto, identificando pontos fortes e áreas que podem necessitar de ajustes.

Para isso, será aplicado um formulário específico para coletar informações que avaliem a percepção dos gestores em relação a administração do programa.

A metodologia da pesquisa será por amostragem, seguindo padrões científicos da academia para garantir representatividade e precisão com os dados coletados. Os resultados obtidos contribuirão significativamente para o aprimoramento do Programa de Estágio, assegurando que ele continue a atender às necessidades dos estagiários e dos órgãos governamentais envolvidos.

Luciene Ferreira, coordenadora do Programa de Estágio de MS pela Segem (Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo) comenta que a pesquisa tem a finalidade de atingir a excelência do programa.

"Estamos promovendo esta pesquisa com os gestores para captar suas impressões e sugestões, enfatizando os aspectos positivos para alcançar a melhoria contínua do programa”, disse.

De acordo com o professor Walter Guedes, coordenador do Programa de Estágio de MS pela UEMS, "a pesquisa tem grande relevância para o programa como um todo, uma vez que visa aperfeiçoar a formação dos acadêmicos como profissionais e a atuação dos gestores como supervisores".