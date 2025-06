Governo de MS lança programa para valorização da pessoa idosa

Paula Macciulevicius, SEC

Em mais uma entrega para o fortalecimento da política da pessoa idosa, a SEC (Secretaria de Estado da Cidadania) lança, nesta segunda-feira (2), o Programa Estadual “Envelhecer é Legal”, instituído pela resolução publicada no Diário Oficial do Estado.

O lançamento marca o início das ações do Junho Prata, mês dedicado à conscientização, valorização e proteção da população idosa sul-mato-grossense. Com foco no enfrentamento ao idadismo – o preconceito baseado na idade – o programa propõe uma mudança cultural na forma como a sociedade enxerga e trata o envelhecimento.

Secretária estadual da Cidadania, Viviane Luiza da Silva, destaca que o novo programa é um marco na construção de um MS mais justo e inclusivo. “Envelhecer é um direito. Com esse programa, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com a dignidade, o respeito e a valorização das pessoas idosas, promovendo ações concretas para uma sociedade onde todas as idades importam”, afirma.

O programa está estruturado em três eixos principais:

Marco normativo e institucional: fortalecimento de políticas públicas e legislações contra a discriminação etária;

Educação e sensibilização: atividades educativas para desconstruir estereótipos e promover a solidariedade entre gerações;

Convivência intergeracional e protagonismo: estímulo à participação ativa da pessoa idosa e ao diálogo entre gerações

A iniciativa será coordenada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, e contará com apoio de outras secretarias, municípios, universidades, sociedade civil e setor privado, em uma atuação articulada e descentralizada.

Para a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Zirleide Barbosa, "o envelhecimento não ocorre da mesma forma para todas as pessoas e é fato que população sul-mato-grossense está alcançando a maturidade rapidamente. Neste contexto a Secretaria apresenta o Programa Estadual Envelhecer é Legal que está focado no exercício da cidadania e no direito de envelhecer bem com segurança, saúde e solidariedade entre as gerações".

Compromisso com a cidadania ativa

Entre as diretrizes do programa estão o fortalecimento das redes de cuidado e proteção, o incentivo à pesquisa sobre o envelhecimento e a promoção de uma nova narrativa social: positiva, respeitosa e diversa sobre a velhice.

A Resolução entra em vigor na data de sua publicação e integra a carteira de projetos estratégicos da Secretaria de Estado da Cidadania, conforme previsto pela Lei Estadual nº 6.186/2023.

Junho Prata

Neste ano, a campanha tem o tema “Fortalecendo Laços: Saberes e Práticas Intergeracionais no Enfrentamento à Violência contra as Pessoas Idosas”, e foca no fortalecimento dos laços intergeracionais, entendendo que o diálogo entre diferentes faixas etárias é essencial para construir uma cultura de paz, solidariedade e cuidado coletivo.

