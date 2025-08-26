Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 07:29

Enfrentamento à Violência contra Mulheres

Governo de MS promove evento "Por Elas: proteção de todos os lados"

Ação será na quarta-feira (27), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 07:18

Álvaro Rezende, Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul promove na quarta-feira (27), o evento “Por Elas: proteção de todos os lados”, momento em que o Protege, Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra Mulheres, ganha novas dimensões e une Estado e municípios no enfrentamento à violência contra mulheres.

A cerimônia contará com a presença do governador Eduardo Riedel, da secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, além de prefeitos, parlamentares, representantes do Judiciário, da Defensoria Pública, de instituições parceiras e da sociedade civil, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Plano de Metas Municipal

Um dos pontos centrais do evento será a assinatura do Plano de Metas Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas, documento que será adotado pelas prefeituras de Mato Grosso do Sul em consonância com a Lei Federal nº 14.899/2024. O plano estabelece diretrizes para que os municípios fortaleçam sua rede de proteção, com metas a serem incorporadas gradualmente em seus orçamentos anuais.

Municipalização do CEAMCA

Outro avanço é a municipalização do CEAMCA (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente em Situação de Violência), serviço que passará a ser ofertado diretamente em 12 cidades que apresentam altos índices de violência de gênero: Alcinópolis, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Costa Rica, Japorã, Mundo Novo, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Selvíria, Sonora e Rio Brilhante.

O Ceamca é referência no atendimento especializado, garantindo acolhimento psicossocial, orientação jurídica e articulação com a rede de proteção. Dentro do Protege, a descentralização representa a ampliação do acesso a serviços e a consolidação de uma política pública territorializada, próxima da realidade de cada município.

Parcerias estratégicas

Durante a solenidade também serão assinados termos de cooperação e protocolos de atuação conjunta, além de ações voltadas à formação de lideranças comunitárias e ao fortalecimento da rede de enfrentamento à violência.

Serão ainda entregues certificados a líderes comunitários formados em cursos de prevenção à violência, bem como a concessão do Selo Empresa Amiga da Mulher a três empresas que se destacaram em práticas de valorização e proteção da mulher em seus ambientes de trabalho.

Integração pela cidadania

O evento prevê a participação de autoridades estaduais, municipais, parlamentares, representantes do Judiciário e da sociedade civil, em uma grande mobilização pela proteção de todas as mulheres.

“A violência de gênero é um desafio estrutural, que exige consistência, resiliência e união de esforços. O Governo de Mato Grosso do Sul se coloca como agregador e impulsionador desta rede de proteção. O Protege é a resposta integrada que queremos consolidar em todos os territórios”, destacou a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza.

“Por elas, proteção de todos os lados”

Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo - Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes
Data: 27 de agosto
Horário: A partir das 17h

