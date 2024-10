Governo de MS reforça segurança para o 2º turno na Capital

Sejusp, Divulgação

Às 6h30 de domingo (27) a forças de segurança de Mato Grosso do Sul já estarão todas empenhadas na Operação Eleições 2024 – 2º Turno, que tem como objetivo a segurança e a tranquilidade da população durante o pleito eleitoral, para a escolha da prefeita que vai conduzir Campo Grande nos próximos 4 anos.

Para a segurança do 2º turno das eleições, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública irá empregar um efetivo de 636 policiais, além daqueles que já atuam normalmente em todas as unidades, 65 viaturas e 2 helicópteros, que reforçarão as ações de policiamento ostensivo, inteligência e resposta rápida em todos os locais de votação e apuração, tanto na capital como nos distritos de Anhanduí, Aguão, Rochedinho e Indubrasil.

O coração da operação será o CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, que será ativado às 6h30 da manhã e, os trabalhos encerrados somente após a apuração dos votos e divulgação do resultado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TER). Ali, polícias Militar e Civil, Rodoviária Federal, Federal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estarão integrados.

Através do CICC será possível monitorar em tempo real toda a atividade policial e tomar decisões estratégicas para garantir a segurança da população. A expectativa é que este ano o pleito eleitoral seja tranquilo, assim como foi o anterior.

Entre as principais ações a serem realizadas estão o reforço do policiamento preventivo e repressivo em locais de votação, vias públicas e estações de transporte, ações de inteligência com constante monitoramento de informações para prevenir e combater crimes eleitorais, fora o emprego de equipes especializadas para atender a ocorrências de média e alta complexidade com agilidade, e o apoio de aeronaves para monitoramento e atendimento às emergências.

A operação terá foco na prevenção e repressão de crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos e coação eleitoral. As forças de segurança estarão atentas a qualquer tipo de irregularidade e atuarão de forma enérgica para garantir a lisura do processo eleitoral.

Serão divulgados dois boletins com o balanço da Operação Eleições 2024 – 2º Turno, o primeiro às 10h e o último ao findar as ações, após a divulgação do resultado do pleito eleitoral. E, às 9h da manhã, o secretário Executivo de Segurança Pública, Wagner Ferreira da Silva, acompanhado de toda a equipe integrada no CICC, irá conceder uma entrevista coletiva à imprensa, momento em que poderão ser realizadas imagens do local.