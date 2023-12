Governo de MS regulariza três áreas em Paranaíba para beneficiar a população

A reunião para formalizar a regularização das áreas foi realizada esta manhã na Governadoria / Alvaro Rezende/ Portal do MS

A regularização de três áreas em Paranaíba, que vai possibilitar investimentos e melhorias no município, foi formalizada nesta quarta-feira, 27, pelo governador em exercício, Gerson Claro.

“São formalizações necessárias para o andamento de projetos, e o destino correto e dentro da legalidade de possíveis obra sou que a Prefeitura Municipal avaliar por bem realizar nos locais”, explicou Claro.

O prefeito Mayol Queiroz explicou que uma das áreas é onde estava o antigo prédio da Prefeitura Municipal, a outra é uma área de lazer conhecida como “Praça do Quésio” e um terreno, que também não estava com a documentação regularizada.“O prédio da primeira prefeitura, construído a mais de 100 anos, não tinha matrícula. Hoje o governador Gerson Claro formalizou a questão, e o local vai ter documento. Além desse, temos um terreno do lado de uma escola, vamos avaliar o que será feito lá, para o bem da cidade. E ainda um outro terreno, que é uma das nove praças. É muito importante tudo isso, documentar, escriturar”, pontuou Queiroz.

O secretário-adjunto da SAD (Secretaria de Estado de Administração), Daynler Martins Leonel, esclareceu que a regularização se faz necessária para município. “É uma anuência para que Paranaíba regularize a matrícula, um ato de declaração para o cartório de registro. As áreas estavam irregulares e município não pode investir. A praça, o antigo prédio da prefeitura e o outro terreno são imóveis que poderão ser utilizados para beneficiar a população”.

A reunião para formalizar a regularização das áreas foi realizada esta manhã na Governadoria, em Campo Grande, com a presença de secretários municipais e vereadores de Paranaíba.