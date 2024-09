Governo de MS tem meta de atingir 98% do estado com cobertura de esgoto

O Governo de Mato Grosso do Sul deseja cumprir a ambiciosa meta para o saneamento básico no Estado: alcançar 98% da área de cobertura de esgoto nos próximos sete anos. Atualmente, a área de cobertura do esgotamento sanitário no Estado é de 63,36%, atendendo aproximadamente 1 milhão de pessoas em várias localidades do Estado.

Esse projeto visa expandir significativamente o acesso ao serviço de esgotamento sanitário, uma necessidade básica que impacta diretamente a saúde pública e a qualidade de vida da população. Com o aumento da cobertura, o governo espera reduzir a incidência de doenças relacionadas à falta de saneamento e melhorar as condições ambientais em diversas regiões.

O plano de expansão prevê a construção de novas redes de esgoto e o aprimoramento das infraestruturas existentes.

Para o Governo do Estado, a iniciativa faz parte de um esforço maior para modernizar o sistema de saneamento do estado, por meio de investimentos da PPP (Parceria Público Privada) com a Ambiental MS Pantanal, responsável pelas obras prioritárias nos 68 municípios atendidos pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).

A expectativa é que, com o avanço desses projetos, a maior parte da população sul-mato-grossense tenha acesso a um sistema de esgotamento sanitário eficiente até o final da próxima década. A projeção do governo para 2024 é aumentar a cobertura de esgoto para 70%, um passo significativo em direção à meta final de 98% dentro dos próximos sete anos.

Esse incremento gradual é essencial para garantir que as melhorias sejam sustentáveis e que a infraestrutura possa suportar a expansão. O planejamento inclui a ampliação da rede de esgoto em todas as unidades consumidoras de responsabilidade da companhia pública de saneamento. Essa estratégia busca cumprir com as metas estabelecidas e também assegurar que o acesso ao saneamento básico seja universal e equitativo.

De acordo com a Sanesul, até junho deste ano, o Estado conta com 344.031 ligações reais de esgoto. Esse número representa as conexões ativas e em funcionamento que atendem tanto a áreas residenciais quanto comerciais. A expansão dessas ligações é parte fundamental dos esforços do governo para melhorar a infraestrutura de saneamento e aumentar a cobertura de esgoto, alinhando-se com a meta de 98% de cobertura nos próximos anos.

A Sanesul também tem trabalhado em projetos para aumentar esse número, garantindo que mais residências e estabelecimentos tenham acesso a um sistema de esgoto adequado. O governador Eduardo Riedel ressalta o desejo de que Mato Grosso do Sul alcance a meta de 98% de cobertura de esgoto dois anos antes do prazo estabelecido pelo novo marco legal do saneamento, que é 2033.

Com essa antecipação, o Estado pretende se posicionar como um dos líderes nacionais em saneamento básico, demonstrando compromisso com o bem-estar da população e o desenvolvimento sustentável. A estratégia do governo municipalista é acelerar o ritmo dos investimentos e das obras, buscando superar os desafios logísticos e financeiros para garantir que a meta seja atingida já em 2031.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destaca a importância dos investimentos em saneamento no Estado, enfatizando que esses recursos são fundamentais para promover saúde e qualidade de vida para a população.

"Investir em saneamento básico é investir diretamente no bem-estar das pessoas. Um sistema de esgoto eficiente reduz a propagação de doenças, protege o meio ambiente e melhora as condições de vida, especialmente nas áreas mais vulneráveis. Nosso objetivo é garantir que todos os sul-mato-grossenses tenham acesso a esses benefícios", afirma Marcílio, destacando o compromisso da Sanesul em trabalhar em parceria com as prefeituras para atingir as metas estabelecidas.