24 de Setembro de 2025 • 09:23

Campo Grande

Governo de MS vai ampliar aeródromo Santa Maria com investimentos de R$ 45,8 milhões

O objetivo é modernizar e ampliar a estrutura, que hoje já funciona como um dos principais pontos de apoio da aviação regional

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 07:12

Atualizado em 24/09/2025 às 07:20

Aeroporto Santa Maria / Secom

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), lançou licitação para restaurar e ampliar o Aeródromo Estância Santa Maria, em Campo Grande. A abertura das propostas está marcada para 8 de outubro e o investimento previsto é de R$ 45,8 milhões. O objetivo é modernizar e ampliar a estrutura, que hoje já funciona como um dos principais pontos de apoio da aviação regional.

Atualmente, o aeródromo conta com uma pista de pouso e decolagem de 1.500 metros de comprimento por 30 de largura, homologada para operações diurnas e noturnas sob regras de voo visual. O sistema de balizamento noturno já permite movimentações após o pôr do sol, mas a obra promete elevar o patamar da estrutura.

O projeto contempla a ampliação da pista para 2.000 metros, o que vai possibilitar a operação de aeronaves de maior porte, além da expansão da taxiway e do pátio de aeronaves. Também está prevista a instalação do sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator)usado como apoio no procedimento de aproximação e pousos, reforçando a segurança operacional no aeródromo.

A modernização não se limita ao setor operacional. O pacote inclui ainda a construção de uma guarita de acesso para reforçar a segurança e um receptivo de passageiros em frente ao pátio, com instalações mais adequadas para o embarque e desembarque. A estimativa é de que os atuais 7 mil movimentos aéreos anuais ultrapassem a marca de 9 mil após a conclusão das obras.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, destacou que a intervenção vai colocar o aeródromo em outro patamar. “Estamos preparando a Capital para receber mais voos e dar mais segurança às operações. É um investimento que amplia a capacidade do aeródromo e fortalece o desenvolvimento logístico e econômico do Estado”, afirmou.

Já o superintendente logístico da Seilog, Derick Machado, enfatizou “Como aviação está acompanhando o crescimento de MS é natural e necessário que o Estado precise passar por melhorias e modernizar sua infraestrutura logística, e os aeródromos são peças fundamentais para esse acesso rápido e atrativo para a competitividade”, disse.

Com a modernização, o aeródromo Estância Santa Maria deve se consolidar como um polo estratégico para a aviação regional e executiva em Mato Grosso do Sul. A obra não apenas amplia a capacidade de operação, mas transforma a estrutura aeroviária em aeroporto, com facilidades e apoio a passageiros e tripulação que usam a infraestrutura.

Esse projeto também reforça o papel do Estado como ponto de conexão aérea no Centro-Oeste, criando condições para atrair novos investimentos e estimular o turismo e os negócios na Capital.

