Governo de MS vai destinar R$ 7 milhões para pavimentação de ruas em Rochedo

Bruna Rezende

O governador Eduardo Riedel recebeu a comitiva do município de Rochedo nesta quinta-feira (15). Eles apresentaram demandas importantes para cidade, como a pavimentação de bairros e vias públicas, além do apoio para construção de uma nova ponte de concreto.

A reunião faz parte do programa “MS Ativo Municipalismo”, que prevê uma série de investimentos em infraestrutura nas 79 cidades do Estado. Entre as demandas de Rochedo estão R$ 7 milhões destinados para pavimentação de vários bairros da cidade. O projeto foi apresentado e segue para avaliação do Governo do Estado.

“Temos que agradecer ao governador por tudo que tem feito por Rochedo, uma gestão municipalista que pensa nas pessoas. Viemos aqui para apresentar novos pedidos porque sempre queremos mais investimentos, que possam beneficiar a população”, afirmou o prefeito Arino Jorge Fernandes.

Também foi requisitado o asfalto no bairro Maria Ramos e o apoio do Estado para construir uma ponte de concreto sobre o Rio Jatobá. Já existe recursos por meio de emenda federal, mas precisa de um reforço do Governo para viabilizar o projeto.

O governador destacou a parceria com a cidade e se comprometeu em contribuir para viabilizar as obras de pavimentação e a ajuda para concretizar a ponte. Os pedidos serão avaliados para dar prosseguimento aos investimentos.

“Estamos acompanhando de perto a transformação da cidade, com projetos que foram concluídos e outras obras que estão em andamento. Agora recebemos os novos pedidos e vamos atender naquilo que leva dignidade às pessoas, sempre dentro das possibilidades da gestão estadual. O resultado final é melhorias para cidades”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Também participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, os secretários Guilherme Alcântara (Seilog), Rodrigo Perez (Segov) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além dos deputados Jamilson Name, Mara Caseiro e Lucas de Lima.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!