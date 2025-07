Governo do Estado investe mais de R$ 52 milhões em obras em Ribas do Rio Pardo

O município de Ribas do Rio Pardo está sendo contemplado com uma série de obras que visam melhorar a qualidade de vida da população e acompanhar o crescimento acelerado da cidade. Ao todo, o Governo do Estado investe mais de R$ 52,8 milhões em áreas como educação, habitação, pavimentação e drenagem.

Durante agenda nesta quarta-feira, o governador Eduardo Riedel visitou a cidade para acompanhar de perto o andamento de importantes projetos. Um deles é a construção de 100 unidades habitacionais no loteamento Parque Estoril, com investimento de mais de R$ 8,6 milhões, por meio do programa MS Ativo, em parceria com a prefeitura e a Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado).

“Temos um compromisso com o Mato Grosso do Sul. Ribas vai ganhar uma escola modelo, com capacidade para atender mais de 2 mil alunos em três turnos. Além disso, estamos realizando obras estruturantes, como a drenagem pesada na avenida que dá acesso ao Polo Industrial”, destacou Riedel.

Ainda no município, o governador supervisionou a construção da nova Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva. Com investimento de R$ 17,3 milhões e mais de 84% da obra já concluída, a unidade é uma das principais apostas do programa MS Ativo Municipalismo para ampliar o acesso à educação de qualidade.

A nova escola contará com 20 salas de aula, laboratório de múltiplo uso, sala de tecnologia, biblioteca, refeitório coberto, quadra poliesportiva com arquibancada, pátio coberto, espaços de convivência e setor administrativo completo.

Atualmente, as escolas estaduais EE Dr. João Ponce de Arruda e EE Eduardo Batista Amorim atendem juntas 1,5 mil estudantes. Ambas foram reformadas e ampliadas este ano, com aporte de R$ 6,5 milhões destinados à construção de novos blocos, manutenção e aquisição de mobiliário.

Durante a visita, o governador assinou o decreto que oficializa o nome da nova unidade escolar em homenagem à professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva, que teve papel fundamental na construção da educação no município e atuou na primeira formação eletiva do Conselho Tutelar local. Ela faleceu em 9 de setembro de 2020, vítima de câncer.

Ribas do Rio Pardo vive hoje uma nova realidade econômica, impulsionada pela instalação da fábrica da Suzano, considerada uma das maiores produtoras de celulose do mundo. Diante desse cenário de desenvolvimento, o Governo do Estado tem intensificado os investimentos para garantir infraestrutura adequada à população.

Como parte dessa estratégia, também foram assinadas as ordens de serviço para obras de pavimentação e drenagem no acesso ao Polo Industrial. O investimento será de R$ 26,7 milhões. Com isso, os recursos aplicados pelo Estado em Ribas já ultrapassam R$ 477 milhões, somando aportes nas áreas de saúde, educação, saneamento, infraestrutura e mobilidade urbana.

Esses investimentos fazem parte da política de desenvolvimento regional da atual gestão estadual, que aposta na melhoria das condições urbanas e na valorização das potencialidades econômicas dos municípios de Mato Grosso do Sul.

