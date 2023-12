Governo do Estado reforça policiamento durante período de festas em MS

Háverá reforço da segurança em MS / Bruno Rezende

Para promover a segurança da população de Mato Grosso do Sul durante o período das festas de fim de ano – Natal e Ano Novo –, a PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) iniciou a “Operação Boas Festas”.

As ações, que começaram no dia 4 de dezembro, são realizadas em Campo Grande e também nos municípios do interior do Estado, com reforço das equipes no policiamento preventivo em diferentes áreas das cidades.

Com aumento de circulação de pessoas, na Capital o trabalho tem foco na região central e também nos bairros, onde existem corredores comerciais e gastronômicos importantes.

O coronel, Emerson de Almeida Vicente, comandante do Policiamento Metropolitano em Campo Grande, explica que a “Operação Boas Festas teve início oficial no Estado no dia 4 de dezembro, mas o lançamento ocorreu na segunda-feira (11), na Capital.

“Reforçamos o policiamento no período de Natal e Ano Novo, com foco na prevenção de delitos e na redução de índices criminais, proporcionando aumento as segurança e bem-estar da população. A operação ocorre em Campo Grande e no interior”, disse o coronel Almeida.

A atuação da PM nas áreas comerciais na área central e nos bairros da Capital, segue o horário especial de funcionamento do comércio na cidade. O coronel também pontuou algumas dicas de segurança gerais, que devem ser observadas por consumidores e lojistas (veja abaixo).

A operação foi desenvolvida a partir de dados sobre as áreas onde há maior necessidade de policiamento. “Também temos atuação de parceiros, como a Guarda Civil Metropolitana (GCM), fazendo o policiamento juntamente com a PM. Planejamos a execução no Comando Geral da Polícia Militar, com a metodologia do batalhão virtual com todas as viaturas empenhadas e roteiro de trabalho pré-estabelecido”, explicou o coronel Almeida.

No roteiro as equipes são direcionadas para áreas que precisam ser percorridas, pontos que devem permanecer, inclusive com o tempo necessário. Tudo foi previamente mapeado levando em conta os locai de grande circulação, áreas urbanas, corredores comerciais e gastronômicos.

A iniciativa inovadora integra a atuação da PM e da GCM, que vão trabalhar em conjunto no planejamento e cumprimento de cartões programa, que são os locais definidos para realização de policiamento e proteção de pessoas e patrimônio público. Essa colaboração fortalecerá a resposta às ocorrências e garantirá uma presença mais efetiva em áreas estratégicas da cidade, durante o período.

“Estamos mobilizados no horário de funcionamento do comércio, que esta semana vai até 22h. É importante pontuar que não reduzimos o policiamento de rotina, do dia a dia da PM, que seja normalmente. Conseguimos trazer o pessoal que atua no administrativo, para somar. O incremento é de mais 130 a 160 policiais nas ruas”, disse o comandante.

Interior

No interior do Estado, a PMMS também reforça o policiamento, com foco nos centros comerciais e locais com maior circulação de pessoas. Equipes serão destinadas para os municípios com grande fluxo de turistas, principalmente nos dias próximos ao Natal e Ano Novo (Réveillon).

Em Dourados, o maior município do interior do Estado, o policiamento também recebeu reforço para o período de festas. “Fizemos um levantamento de horários e áreas de criminalidade. Com isso começamos a atuar na área central e em cinco outras de comércio nos bairros. O trabalho é realizado com reforço das equipes efetivas administrativas com escalas para atender os locais com maior circulação de pessoas e valores”, explicou o tenente-coronel Samuel Castilho Aragão, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar de Dourados

A cidade tem em média 20 a 25 militar que atuam no policiamento por período, e durante a operação terá aproximadamente 40. Com apoio das equipes do canil, Força Tática e Grupamento Especializado com Motos.

Toda a ação já surtiu efeito e contribuiu para redução de índices de criminalidade. “Todos os dias realizamos blitz para reduzir os homicídios do trânsito, que no segundo semestre caíram 83%. Além disso, até novembro os roubos tiveram redução de 24%”, disse o comandante.

Polícia Militar lança “Operação Boas Festas - 2023”. Em Campo Grande, PMMS e Guarda Civil Metropolitana realizam ação conjunta

A operação ocorre até o dia 5 de janeiro, com o atendimento regular pelo número 190, além das ações de rotina, operações de trânsito (blitz e Operação Lei Seca).

O objetivo principal da “Operação Boas Festas - 2023” é reforçar a presença policial, promover a segurança nas áreas urbanas e rurais, além de prevenir e combater possíveis incidências criminais durante a temporada festiva, bem como proteger o patrimônio, bens, serviços, instalações públicas e bens de uso comum do povo. Todos os bairros receberão reforço por meio de rondas ostensivas e ações educativas e preventivas.

Confira dicas de segurança:

Consumidores:

- Evite ter as duas mãos ocupadas;

- Evite carregar muitos pacotes ou sacolas, para não chamar atenção;

- Evite fazer compras sozinho e escolha realizá-las durante o dia;

- Evite utilizar joias e roupas que chamem atenção;

- Evite aglomerações em ruas ou lojas;

- Tenha dinheiro separado para pequenas despesas;

- Bolsas, carteiras ou sacolas de compras devem ser transportadas junto e à frente do corpo, para o lado de dentro da calçada;

- Evite retirar a carteira em público, principalmente em bares, lojas, locais de grande movimento;

- Avise imediatamente a perda, o roubo ou o extravio de cartões ou talões de cheques;

- Tenha cuidado com seu celular e sempre ative senha de bloqueio do aparelho;

- Tenha muita atenção com pessoas estranhas que se aproximam.

Lojistas:

- Nunca divulgue a existência de valores em espécie a ninguém;

- Procure, sempre que possível, depositar os valores em dinheiro, evitando manter grandes somas no local;

- Mantenha uma boa visibilidade dentro do estabelecimento;

- Instale espelhos e equipamentos de segurança;

- Tenha mais de um cofre, colocando um deles em local bem discreto;

- Mantenha a frente e os fundos do comércio bem iluminados no período noturno;

- Tenha equipamentos de monitoramento, pois eles inibem a ação de criminosos;

- Escolha locais estratégicos para a instalação dos caixas;

- Afixe nas paredes do estabelecimento comercial cartazes de proibição de entrada de pessoas usando capacetes, toucas e similares;

- Observe com atenção e cuidado as pessoas que permanecem um grande período no estabelecimento sem objetivos de comprar ou consumir alguma coisa;

- Estabeleça códigos entre os funcionários que indiquem situações de risco, tal como uma frase, que, ao ser dita, servirá como alerta para que chamem a polícia. Este código deve ser alterado periodicamente;

- Fique atento ao contratar pessoas para serviços esporádicos;

- Nunca reagir em caso de roubo, tentando agarrar ou agredir a pessoa que comete o crime, pois ela poderá estar acompanhada de outros cúmplices;

- Se presenciar um furto, ligar para o 190 e não tente interferir;

- Registre o boletim de ocorrência, mesmo que tenha ocorrido somente tentativa de roubo;

- No caso de furto ou qualquer ocorrência policial, não perca tempo, comunique imediatamente à Polícia Militar mais próxima da área.