Governo entregou 40km de asfalto na MS-352 em Terenos nesta terça-feira

Governador Eduardo Riedel e prefeito de Terenos, Henrique Budke, com autoridades na entrega da obra hoje / (Foto Agencia de Noticias MS)

Para potencializar o turismo e melhorar o escoamento da produção, o governador Eduardo Riedel entregou nesta terça-feira (22) a tão sonhada obra de pavimentação da MS-352, em Terenos. Ela liga o entroncamento com a BR-262 até a Ponte do Grego, em um trecho de 40 km, que contou com investimento estadual de R$ 86,5 milhões.



"Nos enche de emoção fazer parte deste momento. Inauguramos uma obra tão aguardada pela população. Infraestrutura chegando e o nosso sentimento é de dever cumprido. Podemos ver agora a satisfação dos moradores em trafegar por esta rodovia pavimentada", afirmou o governador.

Prefeito de Terenos, Henrique Budke, agradece governador e diz que "a obra é um senho realizado" (Foto Agencia de Noticias MS)



Riedel destacou que a obra vai promover integração na região. "Assim a gente contribui com o desenvolvimento e leva dignidade às pessoas, com resultados entregues a população. Mato Grosso do Sul cresce, porque os municípios crescem com a gente, em uma parceria e trabalho conjunto", completou.



O tão esperado asfalto vai favorecer toda região, tanto do ponto de vista econômico, com redução de custos logísticos de quem produz, assim como segurança e rapidez para o transporte escolar da cidade, que leva os estudantes da zona rural. Sem contar as melhorias de acesso aos serviços essenciais.



“Esse é um sonho que hoje se torna real. Esse asfalto vai trazer mais desenvolvimento para a região e fortalecer o turismo e o agronegócio em Terenos”, agradeceu o prefeito de Terenos, Henrique Budke.

*Com informaçõeees da Agência de Notícias do Governo MS