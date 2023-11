União amplia o efetivo de combate a incêndios no Pantanal

Reunião com representantes nesta segunda-feira / Divulgação/Governo Federal

Com o intuito de combater o incêndio que atinge a região norte do Pantanal, o Governo Federal reforçou, desde domingo, 12, o envio de brigadistas e equipamentos em uma ação integrada com o governo do Mato Grosso. Ibama e ICMBio enviaram 90 brigadistas e quatro aeronaves, dobrando o efetivo na região. Mais 209 servidores federais atuam no combate ao fogo em outros locais do Pantanal, totalizando 299 no bioma.

Além disso, foram enviadas mais três aeronaves: do Ibama, do ICMBio e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), equipamentos e um caminhão do Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais).

Em reunião de emergência, nesta segunda-feira, 13, com o governador em exercício de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), os ministros Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), os presidentes do Ibama (Rodrigo Agostinho) e do ICMBio (Mauro Pires), além de técnicos dos órgãos federais e do governo estadual, firmaram o compromisso de trabalhar em conjunto para combater o fogo.

"Nós estamos atuando no Pantanal desde a transição do Governo, quando aprovamos o aumento de recursos para aumentar a equipe de brigadistas na região. Tivemos um aumento de 23% na equipe no Mato Grosso. Estamos fazendo um trabalho conjunto com o governo do Estado e vamos intensificar as ações", destacou a ministra Marina.

Incêndios

Em 21 de outubro, três raios atingiram o Parna (Parque Nacional) do Pantanal, a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Dorochê e propriedade particular próxima. Desde então, 47 brigadistas federais se concentram na região. O fogo alcançou 27 mil hectares no Parna, e 23 mil hectares na RPPN. No Parque Estadual Encontro das Águas, o combate é realizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Lá, quase 36 mil hectares de vegetação foram queimados.

"Estamos enviando equipe e equipamentos por via terrestre para que a gente possa fazer os atendimentos necessários. Com os ventos intensos e o calor, o incêndio está entrando no Mato Grosso do Sul. Estamos dialogando com as autoridades porque também daremos suporte ao estado. É uma crise grave e eles têm toda nossa atenção", disse o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

Plano de ação

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Pantanal ocupa 1,8% do território nacional e abrange parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As tipologias de vegetação do Cerrado são predominantes nesse bioma, ocorrendo também vegetação semelhante à caatinga e pequenas áreas com florestas. Em maio, foi lançado o Plano de Ação para o Manejo Integrado do Fogo no Pantanal, que resultou em ações de prevenção para evitar o espalhamento do fogo.

"Nós seguimos a orientação do presidente Lula em atuar transversalmente com outros ministérios. Estamos fazendo a conexão entre estados e municípios e outros órgãos, para que a gente consiga trabalhar de forma articulada na atuação e apoio integral ao governo do estado para combater o incêndio", destacou o ministro Waldez Góes.