Governo Federal analisa construção de Casa da Mulher Brasileira em Ponta Porã

Ministra Cida Gonçalves / Alicce Rodrigues, Midiamax

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que o Governo avalia a instalação de uma nova Casa da Mulher Brasileira em Ponta Porã.

Além disso, a chefe da pasta revelou ainda em agenda na manhã de hoje em Campo Grande, que as unidades de Corumbá e Dourados ficar prontas até 2026, conforme o Midiamax.

Os índices de feminicídio tiveram aumento de 70% em Mato Grosso do Sul, conforme levantamento da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). Os dados mostraram que foram sete vítimas a mais nos seis primeiros meses deste ano: em 2023, Mato Grosso do Sul registrou 10 feminicídios, enquanto em 2024, foram 17. A ministra afirma que o Governo Federal tem se empenhado para que números sejam reduzidos.

“Um pacto de prevenção ao feminicídio que foi lançado em agosto com várias ações. Entre essas ações está a Casa da Mulher Brasileira. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos a primeira Casa da Mulher Brasileira aqui em Campo Grande, mas nós também temos já um recurso que tem na conta do Governo do Estado para a Casa da Mulher Brasileira de Corumbá e a de Dourados”, disse.

A ministra revelou que deverá se reunir com o governador Eduardo Riedel (PSDB) para discutir o processo de licitações para a construção das Casas e de nova unidade em Ponta Porã.

“E agora nós vamos, hoje à tarde, vou ter uma tratativa com o Governador para que nós possamos estar discutindo a Casa da Mulher Brasileira de Ponta Porã. Portanto, fora isso, nós temos ações discutindo com a questão das mulheres indígenas, a violência contra as mulheres indígenas na região de Dourados. Nós estamos com uma técnica indo para lá sexta-feira (12) para poder fazer ouvir as mulheres estarem conversando, sabendo disso”, disse.

A respeito dos números registrados sobre feminicídio, a ministra disse que é importante a notificação pelo estado. “Agora, os números aqui de Mato Grosso do Sul, é importante a gente entender que nós temos estados que não notificam feminicídio, Mato Grosso é um estado que notifica, então isso também é importante a gente considerar quando nós vamos fazer a avaliação sobre os dados e os números da violência contra as mulheres no país e por estado”, afirmou.

Casa da Mulher Brasileira

Em dezembro de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu licitação para contratar empresa e construir a Casa da Mulher Brasileira em Dourados. A estimativa de custo é de R$ 16 milhões.

O prédio deve ser construído em terreno de aproximadamente 10 mil metros quadrados localizado nas proximidades do acesso à Rua dos Caiuás, às margens da Rodovia Perimetral Norte. A área foi doada pela prefeitura de Dourados.

A escolha do local onde será construída a Casa da Mulher Brasileira levou em conta a proximidade com a Reserva Indígena de Dourados, visando facilitar o acesso dos moradores das comunidades indígenas da Reserva Federal.

Além disso, a obra tem como modelo a Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande e deve contar com uma Delegacia Especializada para atendimento à Mulher, juizado, Imol, perícia médica e defensoria pública.