Governo homologa empresa para construção de Aeroporto de Dourados

Projeto de novo aeroporto / Divulgação

Obra importante para a infraestrutura de transportes de Mato Grosso do Sul está se tornando realidade: a construção do receptivo do Aeroporto Regional de Dourados 'Francisco de Matos Pereira'. Foi publicada nesta quinta-feira (6) no Diário Oficial a homologação da empresa vencedora do certame que escolheu quem fará a obra, aguardada há anos pela população.

Com investimentos da ordem de R$ 39 milhões, o novo terminal promete transformar a realidade logística e econômica da região douradense, beneficiando diretamente cerca de 1 milhão de habitantes da Grande Dourados e ampliando o acesso da região a outros pontos do País.

"Este é um momento importante para o Estado. Estamos realizando um sonho da população douradense, que há muito tempo pede por uma infraestrutura aeroportuária à altura do nosso potencial econômico e turístico", afirmou o secretário estadual de Infraestrutura, Guilherme de Alcântara de Carvalho.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos e da Secretaria de Aviação Civil (SAC). Do total investido, parte dos recursos é oriunda do orçamento federal e a outra parte corresponde à contrapartida estadual.

O projeto contempla 3 mil m² de área construída, com um terminal moderno e funcional. Entre os destaques estão a implantação de uma lanchonete, lojas comerciais, uma seção contra incêndio (SCI) e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo (EPTA), ampliando a segurança e o conforto para passageiros e operadores.

*Com informações do Governo do Estado